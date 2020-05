CORONAVIRUS: les sites de rencontres sollicités durant le confinement

Pas facile pour les célibataires de poursuivre leur quête du grand amour durant la crise du coronavirus. Même s'il est impossible d'organiser un tête-à-tête en chair et en os, les sites de rencontres sont fortement sollicités en ces temps de confinement.

C'est le cas du site québécois RencontreSportive.com qui s'adresse, depuis 2002, aux adeptes de sports et de pleinair à la recherche de l'être aimé. 75 000 membres y sont inscrits.

La fondatrice Anne-Marie Lefebvre explique que l'achalandage a chuté drastiquement dans la semaine après le 13 mars, lorsque le gouvernement a annoncé les premières mesures de confinement. Toutefois, les affaires ont repris de plus belle, tellement que la plateforme enregistre une hausse de 20% des inscriptions et de la fréquentation par rapport à l'an dernier.

« Je pense que c'est relatif au fait que les gens s'ennuient. Ils ont besoin de continuer à tisser des liens. De notre côté, on a développé d'autres services et réorienté notre produit pour le rendre plus intéressant pour les gens qui ne peuvent pas se voir. »

- Anne-Marie Lefebvre, fondatrice du site RencontreSportive.com