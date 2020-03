CORONAVIRUS: Montréal se place en mode alerte

#COVID19 : il s'agit de mesures internes pour assurer la résilience de nos services. J'invite la population à contacter Info-Santé (811), à consulter le lien plus bas quant aux mesures de prévention à prendre, et à se laver les mains! https://t.co/Vqu1fmOMGd (3/3) #polmtl

#COVID19 : ainsi, l'Organisation de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal (OSCAM) prépare et déploie un plan afin d'assurer la continuité des services de la Ville aux Montréalais.e.s en cas de dégradation de la situation. (2/3) #polmtl

Les Canadiens coincés sur le Grand Princess de retour au Canada

Les Canadiens coincés sur le bateau de croisière Grand Princess sont de retour au Canada. Ils sont arrivés peu après 6h ce matin à la Base militaire de Trenton, en Ontario. Sur les 237 passagers, 228 ont été rapatriés. Ils seront soumis à une quarantaine de 14 jours. Au moins deux passagers et 19 membres d’équipage du navire sont possiblement atteints du coronavirus.

Nouveau cas en Ontario

En Ontario, le nombre de cas de coronavirus est passé à 36, aujourd'hui. Il s'agit d'un homme dans la quarantaine qui a voyagé en Suisse. Il est en isolement chez lui. Le nombre total de cas confirmés et probables au Canada est maintenant de 80.

Au Québec, on compte quatre cas confirmés de COVID-19 et un cas probable.

L'Italie en quasi-quarantaine

L'Italie tout entière est placée en quasi-quarantaine pour tenter d’enrayer la progression du coronavirus, du jamais vu.

Les 60 millions d'Italiens sont priés de rester à la maison et de limiter leurs déplacements, jusqu'au 3 avril.

Les écoles sont fermées, les grands rassemblements sont interdits, les événements sportifs sont annulés ou doivent se tenir à huis clos, et même les mariages et funérailles sont reportés. Le Vatican est aussi fermé aux touristes.

On rapporte plus de 9000 cas du COVID-19 et 463 morts, uniquement en Italie.

La Chine aperçoit la lumière au bout du tunnel

Nouvelle encourageante dans cette épidémie du Coronavirus. La Chine est en train de remporter la bataille.

Le président chinois a déclaré que l'épidémie est « pratiquement jugulée » à Wuhan. D'ailleurs, les restrictions de déplacements ont été assouplies pour les habitants de la province de Hubei, la plus touchée dans le pays.