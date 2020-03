CORONAVIRUS: nouvelles mesures préventives à la SAQ

Le syndicat des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) recommande la fermeture des succursales pour protéger les travailleurs du coronavirus.

Les autorités gouvernementales n'ont ordonné aucune fermeture de commerce, jusqu'à maintenant. Les magasins de la SAQ restent donc ouverts jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué conjoint émis par la SAQ et le syndicat SEMB-SAQ affilié à la CSN.

« Il est important de considérer que toutes les mesures annoncées par le gouvernement du Québec jusqu’à maintenant visent strictement à prévenir la propagation du virus. Selon la SAQ, les mesures proposées par la santé publique sont suffisantes pour assurer la protection de tous. »

De nouvelles mesures préventives obligatoires ont été mises en place. Les employés doivent se lavent les mains, minimalement, aux 30 minutes.

Les caissiers ne doivent plus toucher les cartes Inspire, ni les cellulaires des clients. Ces derniers sont fortement incités à payer par carte de crédit ou débit pour limiter la manipulation d'argent.

Si l’achalandage est trop important pour assurer un espace sécuritaire entre les personnes, il est possible que l'accès à la succursale soit temporairement interdit.

Vendredi, la SAQ avait annoncé la fin des dégustations et le nettoyage plus fréquents en succursales particulièrement des bornes interactives Inspire et des terminaux de paiement.