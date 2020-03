CORONAVIRUS: Ottawa recommande d'éviter les voyages à l'étranger

L'Agence de santé publique du Canada recommande d'éviter tout voyage non-essentiel à l'étranger pour éviter la propagation du coronavirus. Les frontières sont toujours ouvertes aux voyageurs, mais les mesures de sécurité sont resserrées.

Les vols en provenance d'outre-mer seront limités à certains aéroports. Les voyageurs seront aussi mieux contrôlés à leur arrivée au pays.

La saison des croisières n'aura pas lieu, au minimum, avant le mois de juillet pour les gros navires.

Afin de protéger les canadiens, nous reportons la saison des croisières au Canada. Les bateaux de croisière qui transportent 500 personnes et plus (passagers et équipage) n’auront pas la permission de s’accoster dans les ports canadiens entre le 2 avril et 1er juillet.