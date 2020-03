CORONAVIRUS: Plusieurs cas à Côte-Saint-Luc

Plusieurs cas de coronavirus sont rapportés dans la Ville de Côte-Saint-Luc, dans l'ouest de l'île de Montréal.

D'abord, un locataire de la résidence pour aînés Le King David, a été transporté mardi à l'Hôpital général juif de Montréal, où il a été déclaré positif à la COVID-19.

La Santé publique recherche toute personne qui pourrait avoir été en contact avec lui.

Aussi, hier soir, la Congrégation juive Beth Chabad a indiqué que plusieurs de ses membres avaient été testés positifs au coronavirus.

Côte-Saint-Luc a fermé tous ses commerces non essentiels.

Le maire Mitchell Brownstein demande au gouvernement Legault de mettre sa ville en quarantaine.

«Si ça continue avec le virus dans notre ville qui est très dense et a une population des aînés la plus élevée au Québec, soit plus de 30%, on ne veut pas être un épicentre pour tout le Québec.» -Le maire de Côte-Saint-Luc, Mitchell Brownstein