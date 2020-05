CORONAVIRUS: Québec déconfine les campings, chalets et autres activités touristiques

L'excitation est à son comble pour des milliers de Québécois qui peuvent enfin planifier leurs vacances d'été! Les campings, marinas et pourvoiries pourront rouvrir partout au Québec à compter de lundi prochain.

La location de chalets et autres types d'hébergement touristique comme les auberges, les logements sur Airbnb et les établissements sur les sites de la Sépaq sera également possible, à l'extérieur du Grand Montréal et de la MRC de Joliette. La consigne des rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins de 3 familles différentes s'applique toujours.

Il y aura certaines restrictions à respecter. Une seule famille à la fois, dont les membres résident à la même adresse, sera toutefois permise. C'est donc dire qu'il faudra oublier les voyages de pêche entre amis. Aussi, il faudra une pause de 24h entre deux locations pour les chalets de 5 personnes et plus.

«Les chalets à 1 à 4 personnes ce sont des chalets qui sont plus petits, on est capable de désinfecter les planchers et les nettoyer complètement. Les chalets qui sont plus gros sont beaucoup plus difficiles à désinfecter et nettoyer, de là la pause recommandée de 24 h.» -Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la santé publique

Les déplacements entre régions ne sont toujours pas recommandés, mais sont désormais autorisés. On vous demande donc de faire vos emplettes avant de partir. Par exemple, les Montréalais qui voudraient prendre leurs vacances en Gaspésie devront éviter de s'arrêter en chemin.