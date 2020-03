CORONAVIRUS: Québec ordonne la fermeture des lieux de rassemblement

Québec ordonne la fermeture de plusieurs lieux de rassemblement, y compris les bars, cinémas, centre de loisirs, de ski et d'entraînement. Cette mesure n'inclut pas les centres commerciaux, épiceries et pharmacies.

Les restaurants peuvent aussi demeurer ouverts, à l'exception des cabanes à sucre et des buffets.

François Legault demande toutefois aux restaurants de limiter la clientèle à 50% de leur capacité. Les clients devront se trouver à une distance d'au moins un mètre les uns des autres.

Cette distance recommandée par les experts en santé permet d'éviter que des gens qui seraient atteints, sans le savoir, de la COVID-19 n'infectent d'autres personnes.

« Ce que je dis aux Québécois, c'est qu'il faut limiter ses sorties. On devrait sortir seulement pour aller travailler, acheter du pain, aller à la pharmacie, se faire soigner, prendre une marche, ou aller aider des personnes de 70 ans et plus. (...) Je réalise très bien qu'on vous en demande beaucoup, qu'on met beaucoup de restrictions dans votre vie normale. Dites-vous que ce qu'on est en train de faire, ça va sauver des vies.»

- François Legault, premier ministre du Québec