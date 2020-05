CORONAVIRUS: Rassemblements extérieurs restreints permis dès vendredi

Dès vendredi, il sera possible de tenir des rassemblements extérieurs restreints d'un maximum de 10 personnes provenant de 3 adresses différentes.

C'est ce qu'a annoncé la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lors de la mise à jour quotidienne du gouvernement, mercredi.

Évidemment, la distance de 2 mètres entre les personnes est toujours de mise pour éviter la propagation du coronavirus. Le port du masque demeure fortement recommandé.

«On pense plus spécifiquement aux fameux barbecues et la fameuse envie qu'on sent un peu partout avec l'été qui arrive de pouvoir inviter des amis ou de la famille chez nous. Ça veut donc dire qu'une famille pourrait inviter des amis de deux autres familles chez elle pour se rassemble dans la cour.» -Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec