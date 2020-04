CORONAVIRUS: Réouverture des écoles primaires à la mi-mai

Les écoles primaires et les garderies du Québec rouvriront à compter du 11 mai. Il faudra attendre une semaine de plus, soit le 19 mai, pour les établissements de la grande région métropolitaine (Montréal, Laval, le nord de la Montérégie et le sud des Laurentides et Lanaudière). Il s'agit d'un retour en classe volontaire.

Le gouvernement Legault a dévoilé lundi après-midi son plan de réouverture graduelle des écoles, avec l'accord de la santé publique du Québec. Le premier ministre François Legault explique pouvoir aller de l'avant puisque la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Si jamais elle empirait dans les prochains jours, le plan serait réajusté. La décision de rouvrir les écoles n'a pas été prise sur la base de l'immunité naturelle de la population, mais plutôt pour le bien des enfants.

«La vie doit continuer, les enfants je pense que c'est bon qu'ils revoient leurs amis, leurs enseignants. Les experts ne prévoient pas de vaccin avant 12 à 18 mois, je ne vois pas les enfants rester chez eux pendant 12 à 18 mois.» -François Legault, premier ministre du Québec

Petites classes et nouvelles mesures

Les classes seront limitées à 15 enfants afin qu'ils puissent respecter la distance de 2 mètres entre eux. Des mesures d'hygiène strictes seront mises en place dans les écoles et des panneaux de plastique seront ajoutés dans les autobus scolaires afin de protéger les chauffeurs.

Il y aura probablement plusieurs récréations afin que les jeunes ne se retrouvent pas tous en même temps dans les cours d'école qui pourraient d'ailleurs être divisées en petites zones.

Dans les services de garde, les éducatrices devront porter un masque et le ratio responsables-enfants sera diminué de moitié.

Les élèves qui présentent des retards ou des difficultés d'apprentissage sont fortement encouragés à effectuer un retour en classe dès que possible afin de pouvoir bénéficier d'un soutien pédagogique optimal. Le premier ministre croit qu'il est important qu'ils ne soient pas absents de l'école pendant 6 mois.

Les enfants ou les parents qui ont des problèmes de santé devraient pour leur part garder leurs enfants à la maison, mais pour les autres le gouvernement considère que les risques pour la santé sont minimes. Les employés âgés de 60 ans et plus sont priés de ne pas revenir en classe.

Les établissements scolaires seront accessibles dès le 4 mai à l'ensemble du personnel, afin qu'il puisse préparer le retour en classe.

École à la maison

Les parents qui préfèrent garder leurs enfants à la maison pourront le faire. Les élèves ne seront pas pénalisés. Le réseau scolaire offrira un encadrement pédagogique à distance bonifié.

«Allez-y à votre rythme. On ne veut pas bousculer personne.» -François Legault, premier ministre du Québec

Dès cette semaine, les parents pourront aller récupérer du matériel scolaire et se faire prêter des outils pédagogiques comme des tablettes électroniques. «Le Ministère a également réservé, auprès d'Apple, 15 000 iPad LTE, qui seront disponibles d'ici 7 à 10 jours pour les commissions scolaires qui souhaitent en faire l'acquisition.» indique par voie de communiqué le ministère de l'Éducation.

Le gouvernement demande aux parents d'avertir l'école au moins une semaine à l'avance de leur intention d'envoyer leur enfant en classe. Les parents ne paieront aucun frais d'ici au 1er septembre, s'ils décident de garder leur enfant à la maison.

Les places en garderie seront aussi maintenues jusqu'au 1er septembre pour ceux qui décident de ne pas réintégrer leurs enfants.

Les écoles secondaires, les cégeps et les universités resteront quant à eux fermés jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, à la fin août. Ils poursuivront leur cheminement à distance. Le gouvernement a pris cette décision étant donné que ces étudiants utilisent davantage le transport en commun pour se rendre à l'école et qu'il sera plus facile pour eux de suivre des cours à distance.

La Formation générale des adultes demeure fermée et les cours se poursuivront à distance. Pour la formation professionnelle, des demi-groupes seront organisés à l'occasion pour les élèves qui doivent pratiquer des manoeuvres techniques par exemple ceux qui étudient en soudure.

Fin des services de garde d'urgence

Le gouvernement mettra fin aux services de garde d'urgence situés à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal le 11 mai, puis le 19 mai pour ceux à l'intérieur de celui-ci, si la situation le permet.

Les parents qui le souhaitent et qui occupent un emploi figurant sur la liste des services et activités prioritaires pourront conséquemment retourner leur enfant à leur service de garde habituel.

Malgré le déconfinement, pas de «party»

Le gouvernement Legault maintient l'interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs, jusqu'à nouvel ordre.

Le directeur national de la santé publique prévient que malgré le déconfinement, la population à risque demeure à risque. Le Dr Horacio Arruda indique qu'il est important de ne pas faire de «party» ou des repas familiaux avec les personnes âgées et qu'il faudra rester enfermé, même s'il convient qu'avec le beau temps qui arrive ce sera difficile.

«On ne peut pas se permettre que les gens interprètent que le déconfinement des garderies et des écoles veut dire tout le monde est déconfiné et on repart à zéro comme si de rien n'était.» -Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Le gouvernement va annoncer son plan de réouverture graduelle des entreprises demain.