CORONAVIRUS: Réouverture possible des écoles avant le 4 mai

Les écoles et garderies du Québec pourraient rouvrir avant le 4 mai.

C'est l'un des scénarios envisagés par François Legault. Le premier ministre a affirmé que « c'est plus que sérieux, même qu'il n'exclue pas » cette possibilité, lors de son point de presse quotidien.

M. Legault estime que les mesures de confinement portent fruits. Les hospitalisations sont en baisses et tout porte à croire que les hôpitaux ne seront pas débordés.

«Il n'y a rien de décidé encore. On va suivre les résultats jour par jour.» -François Legault, premier ministre du Québec

François Legault souligne que les enfants sont beaucoup moins à risque.

« Ce qu'il va falloir s'assurer quand on va rouvrir les écoles et les garderies, c'est que les enfants ne passent pas du temps proche de leurs grands-parents. C'est malheureux, et je sais que les grands-parents aiment ça voir leurs petits enfants, mais pendant un certain temps il va falloir absolument éviter ça.» -François Legault, premier ministre du Québec

Tout porte à croire que les experts songent à une approche d'immunité collective. Le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, estime que la vaccination naturelle va s'installer. C'est-à-dire que les jeunes qui attraperont la maladie avec pas ou peu de symptômes, ce sera comme s'ils recevaient un vaccin.

Le premier ministre Legault croit que le fameux sommet de la courbe sera bientôt atteint et précise qu'elle est moins haute que ce qui avait été anticipé. Cette affirmation détonne avec les propos de son homologue fédéral qui évoque une reprise graduelle des activités économiques seulement cet été. Justin Trudeau estime que le retour à la vie normale ne pourra se faire tant qu'il n'y aura pas de vaccin et que cela pourrait prendre un an à un an et demi.

Pas une idée farfelue

Alors que plusieurs parents s'interrogent sur la cohérence d'un retour imminent en classe, le directeur régional de la Santé publique de la Capitale-Nationale croit que la stratégie pourrait être payante.

Le Dr François Desbiens explique que les enfants, dans la majorité des cas, ne vivent presque aucun symptôme de la COVID-19. Quand c'est le cas, ce serait généralement comparable à un vilain rhume. L'idée serait donc d'immuniser graduellement les enfants. Une fois les 14 jours d'incubation passés, le virus serait incapable de migrer d'un enfant immunisé vers une personne vulnérable. L'immunisation de groupe correspond au même principe que la vaccination de masse.

«Je suis un scientifique, spontanément, je vous dis que ce n'est pas farfelu. Il faut que ça soit bien analysé, parce qu'entre les enfants qui font la maladie, il y a des adultes qui pourraient avoir certaines maladies qui vont les rendent plus sensibles. Ça vaut la peine de la regarder comme hypothèse. S'ils en sont rendus à la nommer, c'est parce qu'ils ont déjà baratté l'idée.» - Dr François Desbiens

Vous pouvez écouter l'entrevue avec le directeur régional de la Santé publique de la Capitale-Nationale, François Desbiens, en cliquant ici.

La COVID-19 a fait 25 nouveaux décès au Québec, pour un total de 241 morts. On compte maintenant 11 677 cas de coronavirus, soit 765 de plus qu'hier.

Avec la collaboration de Philip Rodrigue-Comeau, journaliste Bell Media