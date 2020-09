CORONAVIRUS: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 27 septembre

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

BILAN

- Le Québec enregistre 896 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 71 901 personnes infectées, selon le dernier bilan diffusé le dimanche 27 septembre.

- Deux décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, auxquels s'ajoutent deux décès enregistrés entre le 20 et 25 septembre, pour un total de 5 825 morts depuis le début de la pandémie.

- 216 personnes sont hospitalisées (-1), dont 41 aux soins intensifs (-4).

- Les prélèvements réalisés le 25 septembre s'élèvent à 27 380 pour un total de 2 260 835.

- Les régions de Montréal (+375), Capitale-Nationale (+120), Montérégie (+83) et Laval (+64) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/KixXn6xuQo — Santé Québec (@sante_qc) September 27, 2020

ÉCLOSIONS

- La recrudescence des cas de coronavirus au Québec atteint de plus en plus de milieux de vie pour aînés. À Laval, au moins 11 résidents et 7 employés du CHSLD Idola Saint-Jean ont été déclarés positifs. Ces cas proviennent tous de la même unité qui a été déclarée zone rouge. Tous les autres usagers et employés seront testés au cours des prochains jours.

- Outaouais: Dix personnes de la résidence privée pour personnes âgées L’Initial, dans le secteur Aylmer de Gatineau, ont été déclarées positives à la COVID-19.Tous ces patients se trouvent sur l'étage de l'unité de soins qui a été placé en confinement. Ils sont asymptomatiques et se portent bien. Le reste de la résidence demeure accessible aux visites.

- Montérégie: On dénombre 13 cas à la Résidence des Berges de Boucherville. Le virus a fait son entrée lundi, lorsqu'une animatrice asymptomatique est venue faire des activités avec des résidents sans savoir qu'elle était infectée, selon la Presse.

- Montérégie: Une deuxième éclosion de COVID-19 a été déclarée à l'hôpital de Granby, en quelques jours. Cette fois, moins de cinq personnes ont obtenu un diagnostic positif. La première éclosion enregistrée cette semaine a contaminé neuf personnes, dont quatre patients. Un cas positif a aussi été recensé dans un troisième secteur du centre hospitalier.

- Capitale-Nationale: Le coronavirus s'invite chez les pompiers de Québec, à la suite d'un tournoi de golf de leur club social. Deux sapeurs de la même caserne ont reçu un diagnostic positif depuis vendredi. Neuf pompiers, qui ont été en contact avec un collègue retraité infecté, ont été placés en isolement préventif le temps de recevoir leurs résultats de tests. Au total, 130 employés du service des incendies sont appelés à passer un test de dépistage.

- Depuis quelques jours, les Iles-de-la-Madeleine enregistrent leurs premiers cas positifs de la COVID-19. Deux personnes ont été infectées à l'île de Cap-aux-Meules. Au moins quatre employés du Bistro Plongée Alpha, propriété du plongeur et cinéaste Mario Cyr, ont aussi été infectés. D'autres travailleurs sont en attente de leurs résultats de tests. Contrairement à ce qui a été véhiculé, cette éclosion ne serait pas due à une fête entre les employés.