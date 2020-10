CORONAVIRUS: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 26 septembre

- Le Québec enregistre 698 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 71 005 personnes infectées, selon le dernier bilan diffusé le samedi 26 septembre.

- Aucun décès n'a été enregistré dans les dernières 24 heures, mais 7 sont survenus entre le 19 et le 24 septembre, pour un total de 5 821 morts depuis le début de la pandémie.

- 217 personnes sont hospitalisées (+18), dont 45 aux soins intensifs (+12).

- Les prélèvements réalisés le 24 septembre s'élèvent à 33 148 pour un total de 2 233 455.

- Les régions de Montréal (+272), Capitale-Nationale (+106), Montérégie (+99) et Laval (+50) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Après le défi «28 jours sans alcool», les Québécois sont encouragés à faire le défi «28 jours COVID». Le gouvernement demande à la population d'éviter tous rassemblements avec les amis et la famille élargie pour le prochain mois. Québec cherche à éviter le pire pour le réseau de la santé, alors que les cas de COVID-19 continuent d'augmenter.

