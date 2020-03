CORONAVIRUS: Trudeau ferme les frontières aux non-résidents canadiens

Justin Trudeau ferme les frontières à tous les voyageurs qui ne sont pas Canadiens ou résidents permanents.

Les citoyens américains, diplomates, membres d'équipage et ceux dont la famille immédiate est canadienne ne sont pas soumis à cette mesure.

Le premier ministre du Canada en a fait l'annonce en début d'après-midi devant sa résidence de Rideau Cottage, où il est en isolement depuis quelques jours. Son épouse Sophie a contracté le coronavirus.

Les compagnies aériennes recevront le mandat d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de monter dans un avion vers le Canada. Pour les autres Canadiens à l'étranger, un programme d'aide financière sera mis en place sous peu.

Grâce à un nouveau programme de prêts d’urgence, on fournira une aide financière immédiate aux Canadiens à l’étranger touchés par la COVID-19, afin de les aider à rentrer chez eux ou à répondre à leurs besoins de santé. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 16, 2020

À compter de mercredi, seuls 4 aéroports pourront accueillir des vols internationaux, soit Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary.

La fermeture des frontières ne concerne pas le transport des marchandises.

Justin Trudeau demande aux voyageurs de rentrer au pays, pendant qu'il en est encore le temps.

«Je vais être clair, si vous êtes à l’étranger, il est temps de rentrer chez vous.» -Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

Le premier ministre François Legault est satisfait de l'annonce de la fermeture des frontières.

On dénombre maintenant 50 cas de la COVID-19 au Québec, soit 11 de plus qu'hier. Environ 3000 personnes sont présentement sous investigation et 3000 autres ont passé un test qui s'est avéré négatif.