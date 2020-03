Coronavirus: un 3e cas probable au Québec

Une personne ayant voyagé en France a été testée positive au coronavirus. Ce troisième cas probable au Québec a été détecté en Montérégie.

La personne est revenue au Québec le 3 mars. Elle a alors appris qu'elle avait été en contact avec un cas confirmé de COVID-19, selon la santé publique.

Elle a contacté le 811 qui lui a recommandé de s'isoler. Elle a suivi les consignes puis s'est rendue dans un hôpital de la Montérégie où elle a été testée positive au coronavirus.

Le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg doit maintenant confirmer ce résultat.

La santé publique affirme que toutes les précautions ont été mises en place lors de la prise en charge de ce patient. On ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

« Le coronavirus est de plus en plus présent partout dans le monde et, dans ces circonstances, il n’est pas étonnant de voir des cas de COVID-19 survenir au Québec. La santé publique étant une responsabilité collective, je tiens à saluer la collaboration exemplaire de la personne infectée, qui a appliqué toutes les recommandations quant au COVID-19. » - Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique