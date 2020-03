CORONAVIRUS: Un premier décès au Québec

Le coronavirus a fait un premier décès au Québec. Il s'agit d'une femme originaire de Lanaudière qui demeurait dans une résidence pour aînés.

La victime n'avait pas voyagé, mais elle avait été en contact avec des personnes revenant de l'étranger.

Le bilan des personnes infectées s'est également alourdi, grimpant à 94, soit 20 de plus qu'hier. 6 d'entre elles sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. Montréal et l'Estrie sont les régions les plus touchées.

3600 personnes sont sous investigation. Heureusement, 5200 ont obtenu des résultats négatifs.

Québec accèlère la cadence et augmente à 3000 les tests de dépistage par jour dès aujourd'hui et 5000 tests par jour d'ici vendredi.

Le nombre d'infirmières qui répondent au 811 passera de 400 à 450 à compter d'aujourd'hui et 150 autres seront ajoutées dès demain.

La Santé publique assure que la bataille n'est pas perdue, rappelant que les mesures mises en place par le gouvernement prendront une douzaine de jours à se faire sentir.