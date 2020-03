CORONAVIRUS: Une autre personne infectée dans le métro de Montréal

Une personne atteinte du coronavirus a fréquenté la ligne verte du métro de Montréal, mardi dernier, alors qu'elle était potentiellement contagieuse.

Elle s'est déplacée entre les stations Angrignon et McGill, en plus de prendre un autobus de la ligne 106, entre 10h40 et 11h20.

Les autorités de la Santé publique ont dévoilé son trajet et demandent à tous les usagers du transport en commun qui ont été en contact avec l'individu de surveiller leurs symptômes jusqu'au 24 mars.