CORONAVIRUS: Urgences-santé préoccupée par un manque d'équipement médical

Urgences-santé est préoccupée par la pénurie d'équipement médical prévue par le gouvernement Legault dans 3 à 7 jours.

Il faut savoir que les ambulanciers doivent désormais porter un masque chirurgical (masques bleus) sur toutes leurs interventions, à Montréal et Laval. En moyenne, ils reçoivent plus d'une centaine d'appels de cas suspectés de contamination à la COVID-19 par jour.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a indiqué que des commandes de masques notamment devraient arriver au Québec dans les prochains jours. La ministre de la Santé, Danielle McCann, a pour sa part précisé que la province utilise en environ quatre semaines l'équipement prévu pour une année.

La Corporation est donc en mode solutions pour pallier un éventuel manque de matériel médical, bien qu'elle a bon espoir que les livraisons entreront bientôt.

«On a plein de solutions alternatives, on regarde pas mal partout, nos équipes d'approvisionnement travaillent extrêmement fort, on a également des démarches avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.» -Catherine Bourgault-Poulin, Urgence-Santé