CORONAVIRUS: Visite de la nouvelle annexe de l'hôpital de Verdun

La nouvelle annexe de l'hôpital de Verdun accueillera cet après-midi ses premiers patients.

L'immense tente a été érigée en 11 jours dans le stationnement de l’aréna de Verdun, situé tout juste devant l'hôpital. Elle comporte 34 chambres individuelles, dont deux chambres réservées à des interventions d’urgence et de stabilisation.

L'annexe pourra accueillir des patients en attente de résultats de dépistage de la COVID-19 et qui ont besoin d’être hospitalisés. L’infrastructure permettra d’éviter la contamination avec les autres usagers, visiteurs et employés de l’hôpital.

L'unité d’hospitalisation temporaire est autosuffisante, comme un mini-hôpital. On y retrouve des postes d’infirmières équipés de téléphones et ordinateurs, un espace pour effectuer des radiographies et des aires de repos. Pour prévenir la propagation du coronavirus, une salle de désinfection pour le personnel et les équipements ainsi que des stations de lavage des mains ont été aménagées.

Pour l'instant, les autorités prévoient utiliser le chapiteau chauffé, climatisé et ventilé pendant un maximum de six mois.

Des tablettes électroniques sont mises à la disposition du personnel, mais également des patients puisque leurs proches ne seront pas autorisés à venir les visiter.