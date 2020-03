CORONAVIRUS: Voici la liste de ce qui est ouvert et fermé

Le gouvernement Legault ferme tous les commerces et entreprises non essentielles, incluant les chantiers de construction et les alumineries, au plus tard à minuit demain soir, jusqu'au 13 avril.

Le Québec compte maintenant 628 cas de coronavirus, soit 409 de plus qu'hier. Cette une augmentation considérable parce que le gouvernement provincial inclut maintenant les cas confirmés et probables dans sa statistique. Il y a désormais une transmission communautaire.

Seuls les services essentiels demeureront ouverts, tel que les épiceries et pharmacies.

Voici la liste complète du gouvernement du Québec:

Services de soins de santé essentiels

Les services de soins de santé essentiels, incluant :

Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux

Services pré hospitaliers d'urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs)

Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé)

Pharmacies

Dentistes (consultations d’urgences)

Optométrie (services d’urgence)

Ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés

Services à domicile aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables

Ressources spécialisées en hébergement (violence conjugale, itinérance, toxicomanie, etc.)

Travailleuses et travailleurs des centres d’appels du 811 et du 911

Héma Québec

Transplant-Québec

Croix-Rouge

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

Production, approvisionnement et distribution des médicaments, des vaccins et des biens pharmaceutiques et des équipements médicaux (incluant laboratoire et centre de recherche)

Vétérinaires

Refuges d’animaux

Services de sécurité publique

Les services de sécurité publique, incluant :

Services de police, y compris répartition d’appels d’urgence (municipaux et de la Sûreté du Québec)

Services d’incendie

Services correctionnels

Constables spéciaux

Agences de sécurité

Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners)

Pompiers forestiers et tout type de professionnels venant en support aux opérations de sécurité civile

Palais de justice (Personnels nécessaires au maintien des opérations minimales)

Services de communication

Services essentiels gouvernementaux

Les services essentiels gouvernementaux suivants :

Éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde d'urgence

Enseignement supérieur en ligne

Fournisseurs de biens et services pour les citoyens démunis

Inspection des aliments

Collecte des déchets

Services aériens gouvernementaux

Centre de prévention du suicide

Centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Services d’aide aux victimes de violence conjugale

Sécurité du revenu et la sécurité sociale

Ressources jugées essentielles par les municipalités (administration, travaux publics, etc.).

Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques

La maintenance et les opérations des infrastructures stratégiques, incluant :

Production, approvisionnement, transport et distribution d’énergie (électricité, énergies fossiles)

Maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures publiques essentielles (ponts, édifices municipaux, etc.)

Construction, entretien et maintien des activités essentielles liés notamment à des infrastructures publiques et privées pouvant comporter un risque pour la santé et la sécurité publiques (barrage privé, gestion de matières dangereuses et radioactives, etc.)

Services sanitaires et chaîne d’approvisionnement (exemple : usine de traitement des eaux)

Ressources informatiques (sécurité, entretien, besoins urgents liés à la situation)

Centres de données

Activités manufacturières essentielles

Les activités manufacturières essentielles, incluant :

Production de biens alimentaires (exemples : entreprises agricoles, transformation alimentaire, breuvage, abattoirs, production maraîchère)

Production des intrants nécessaires aux secteurs essentiels

Fabrication des instruments médicaux

Fabrication de produits chimiques

Fabrication de produits sanitaires

Fabrication de composantes de microélectronique

Les complexes industriels (notamment le secteur de l’aluminium) et miniers doivent réduire au minimum leurs activités

Fabrication et entretien pour le secteur de la défense

Commerces essentiels

Les commerces essentiels, incluant :

Épiceries et autres commerces d’alimentation

Pharmacies

Dépanneurs

Grandes surfaces hors centre commercial (offrant des services d’épicerie, pharmacie ou de quincaillerie)

Produits pour exploitations agricoles (mécanique, engrais, etc.)

Société des alcools du Québec (SAQ) et Société québécoise du cannabis (SQDC)

Salons funéraires, crémation et cimetières

Restaurants (comptoirs pour emporter ou livraison seulement)

Hôtels

Nettoyeurs et lavomat

Commerces d'articles médicaux et orthopédiques

Commerces d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

Déménageurs

Équipements de travail (sécurité et protection)

Médias et télécommunications

Les médias et services de télécommunications suivants :

Télécommunications (réseau et équipements)

Câblodistributeurs

Imprimeurs (uniquement pour l’impression des journaux)

Médias nationaux

Médias locaux

Services bancaires et financiers

Les services bancaires et financiers, incluant:

Services financiers (Institutions financières, guichets et autres modes de paiement)

Services d’assurances (service téléphonique)

Services de paie

Services de comptabilité

Services reliés aux marchés financiers

Secteur de la construction

Dans le secteur de la construction :

Firmes de construction pour réparation d’urgence ou pour fins de sécurité

Électriciens et plombiers et autres corps de métiers pour des services d’urgence

Équipements de location

Services de maintenance et d’entretien des édifices

Les services de maintenance et d’entretien des édifices, incluant :

Entretien ménager

Firmes reliées à la maintenance des édifices (ascenseurs, ventilation, alarme…)

Services essentiels de transport et logistique

Les services essentiels de transport et logistique suivants :

Transports en commun et transport des personnes

Ports et aéroports

Services d’entretien de locomotives, d’aéronefs et opérations aéronautiques essentielles (transport aérien)

Approvisionnement et la distribution des biens alimentaires, épiceries et dépanneurs

Transport, entreposage et distribution de marchandises essentielles

Déneigement et maintien des liens routiers fonctionnels

Stations-services et réparation mécanique de véhicules automobiles, camions et équipements spécialisés pour les industries considérées essentielles

Taxis et services de transport adapté

Services postaux, messageries et livraisons de colis

*À noter que le télétravail et le commerce en ligne demeurent permis en tout temps pour toutes les entreprises.