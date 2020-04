CORONAVIRUS: Voici les arrondissements les plus touchés à Montréal

Montréal compte 1991 cas de coronavirus, soit 373 de plus qu'hier, selon le dernier bilan des autorités en date de mardi.

L'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce demeure le plus touché avec 182 cas confirmés. Côte-Saint-Luc et Rosemont–La Petite Patrie suivent avec 120 et 97 cas. Le Plateau-Mont-Royal suit de près avec 80 cas. Seule la municipalité de Senneville, dans l'ouest de l'île, est encore épargnée par la pandémie.

Voici la liste du nombre de cas par arrondissements :

ARRONDISSEMENTS OU VILLES LIÉES* NOMBRE TOTAL DE CAS CONFIRMÉS, EN DATE DU 30 MARS, 18 H 30 Ahuntsic–Cartierville 66 Anjou 14 *Baie-D'Urfé 2 *Beaconsfield 9 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 182 *Côte-Saint-Luc 120 *Dollard-des-Ormeaux 18 *Dorval 10 *Hampstead 20 *Kirkland 7 Lachine 22 LaSalle 78 L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 7 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 62 *Montréal-Est 1 Montréal-Nord 33 *Montréal-Ouest 3 *Mont-Royal 24 Outremont 61 Pierrefonds–Roxboro 27 Plateau-Mont-Royal 80 *Pointe-Claire 11 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 51 Rosemont–La Petite Patrie 97 *Sainte-Anne-de-Bellevue 2 Saint-Laurent 49 Saint-Léonard 20 *Senneville 0 Sud-Ouest 56 Verdun 43 Ville-Marie 78 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 56 *Westmount 29 Territoire à confirmer 653 Total à Montréal 1 991

Dernière mise à jour des données le 29 mars 2020, à 18 h 30

Nombre total de cas confirmés de COVID-19 : 1 612