COUPE STANLEY: Joel Armia risque de rater les séries

Alors que l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, poursuit sa quarantaine, Joel Armia pourrait aussi être atteint de la COVID-19. Le directeur général, Marc Bergevin, en a fait l'annonce à son point de presse, dimanche matin.

Le Finlandais était absent de l'entraînement sur la glace. Il doit se soumettre au protocole COVID. Le no 40 ne pourra pas voyager à Tampa Bay avec l'équipe pour la finale de la Coupe Stanley, jusqu'à nouvel ordre.

Marc Bergevin a annoncé que Joel Armia n'était pas sur la glace ce matin en raison du protocole de la COVID de la LNH.



Marc Bergevin says Joel Armia was not on the ice this morning due to the NHL's COVID protocol.