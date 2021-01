Couvre-feu et nouvelles mesures sanitaires reçoivent un accueil mitigé

Les réactions aux nouvelles mesures annoncées hier par le gouvernement Legault sont mitigées. Les enseignants saluent le retour à l'école, mais demandent plus de mesures, alors que les élus des régions éloignées déplorent le mur-à-mur du couvre-feu de quatre semaines. Tour d'horizon.

Les syndicats d'enseignants se réjouissent du retour à l'école dans les deux prochaines semaines. Les élèves du primaire reprendront les cours en présentiel le 11 janvier comme prévu, et ceux du secondaire, le 18 janvier, selon le modèle hybride d'avant le congé des Fêtes.

Ils demandent toutefois au gouvernement de mieux anticiper la situation lorsque possible, pour permettre aux profs de planifier en conséquence.

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) demande depuis des mois des précisions sur les évaluations et les savoirs essentiels à transmettre, en vain. Son président, Sylvain Mallette, craint une multiplication des échecs, surtout chez les étudiants en difficulté.

« Dès le printemps dernier, on a interpellé le ministre pour qu'il travaille sur les programmes et qu'il identifie les savoirs essentiels et qu'on convienne de ce qu'on était pour évaluer. En octobre, on a proposé des solutions parce qu'on doit rattraper des retards que certains élèves ont accumulés. On est en janvier et il n'y a rien de fait. [...] Il y aura des échecs. À partir du moment où on dit aux profs, faites comme s'il n'y avait pas de pandémie et enseignez tous les contenus, il ne faut pas s'étonner. »

- Sylvain Mallette, président FAE