COVID-19 : le masque obligatoire prolongé jusqu'à la mi-mai

Les Québécois devront encore patienter avant de pouvoir laisser tomber le masque. L'obligation de porter le couvre-visage dans les lieux publics et le transport en commun est de nouveau prolongée, cette fois jusqu'à la mi-mai.

La Santé publique a recommandé au gouvernement de maintenir la consigne sanitaire deux semaines de plus, en raison de l'incertitude entourant le long congé de Pâques du week-end dernier, où les rassemblements ont été nombreux.

«On va suivre la situation de près et on va être ravi de reconsidérer le tout si cette situation devait s'améliorer.» -le Dr Luc Boileau

La décision repose donc sur une approche de prudence puisque les données à venir sont difficiles à prévoir.

Malgré tout, le nombre de cas de COVID-19 semble avoir atteint un plateau, selon la Santé publique. La transmission de la COVID-19 semble ralentir. Les nouvelles hospitalisations se stabilisent et de moins en moins de travailleurs de la santé sont absents.

Le Dr Luc Boileau estime toutefois que le niveau d'immunité collective n'est pas encore assez élevé.

«Le BA.2 est très contagieux, il l'est plus encore que l'Omicron, on a des variants qui s'ajoutent en ce moment qui seraient peut-être un peu plus contagieux encore, donc ça se répend facilement.» -le Dr Luc Boileau