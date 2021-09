COVID-19 : 3e dose de vaccin pour les ainés du Québec

Une 3e dose de vaccin sera bientôt administrée aux ainés du Québec. L'annonce officielle sera faite à 13h cet après-midi par le trio santé, soit le ministre de la Santé, Christian Dubé, le directeur de la Santé publique, Dr Horacio Arruda et le directeur de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré.

Les ainés habitant dans les résidences pour ainés (RPA), des ressources intermédiaires (RI) ou de type familial (RTF) seront les premiers vaccinés de cette autre vague de vaccination massive. Les autres Québécoises et Québécois pourraient à leur tour recevoir la formule dans les semaines suivantes.

Un délai de 5 mois sera nécessaire entre la 2e et 3e dose. La nouvelle formule aurait pour effet de neutraliser le variant Delta, très contagieux.

Hier, le président américain, Joe Biden a reçu sa 3e dose de vaccin en direct à la télévision afin d'encourager les Américains à faire la même chose.

Today I got my COVID-19 booster shot—and just like my first and second dose, it was safe and easy.



Get vaccinated. Together, can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/gtNAQqmOoj