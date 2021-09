COVID-19 : 3e dose de vaccin pour les aînés en résidences

Une troisième dose de vaccin sera bientôt administrée aux aînés du Québec. Le gouvernement Legault veut éviter de perdre le contrôle, alors que le nombre de cas est à la hausse dans les différents milieux de vie.

Les quelque 220 000 personnes vivant dans des CHSLD, résidences pour ainés (RPA), ressources intermédiaires (RI) ou de type familial (RITF) seront vaccinées à la fin du mois d'octobre. Ils recevront les sérums de Pfizer ou de Moderna.

Actuellement, on compte près de 150 cas de COVID-19 actifs dans ces milieux de soins, alors qu'il n'y en avait qu'une dizaine au début du mois de septembre. Depuis lundi, le port du masque est redevenu obligatoire dans les aires communes des RPA de plusieurs régions.

Québec estime que la situation n'est pas dramatique, mais qu'il « faut poser un geste » à ce moment-ci. Un délai d'environ 6 mois est nécessaire entre la deuxième et la troisième dose.

En plus de ces éclosions, de nouvelles données démontrent que les personnes âgées répondent moins bien au vaccin à long terme.

«Compte tenu des données dans la littérature qui sont récentes et qu'il n'y a pas d'effets néfastes à donner une dose de rappel dans ces clientèles, on va procéder à cette vaccination en concomitance avec le vaccin de l'influenza. » - Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique

Pour le moment, les autres personnes âgées ne sont pas ciblées par cette dose supplémentaire de vaccin, mais le gouvernement s'ajustera selon la situation épidémiologique.

La santé publique est toujours en attente de l'homologation du vaccin pour les moins de 12 ans. Québec espère toujours pouvoir commencer la vaccination des 5 à 11 ans vers la fin du mois d'octobre ou le début novembre. Celle des touts petits débuterait en janvier ou février 2022.

Des allègements bientôt annoncés?

Québec pourrait annoncer prochainement des allègements aux mesures sanitaires, notamment sur l'ampleur des rassemblements, pour les gens ayant reçu leurs deux doses de vaccin.

L'accès au passeport vaccinal et le fait que 85% des Québécois de 12 ans et plus soient adéquatement vaccinés pèsent dans la balance.

Le Dr Horacio Arruda, affirme que la santé publique s'interroge chaque jour sur le sujet, mais ne veut pas agir trop rapidement pour devoir reculer par la suite.

Le ministre de la Santé Christian Dubé renchérit en ouvrant la porte à des allègements très graduels:

«Je sais que ça fait 18 mois qu'on vous demande d'être patient, mais jusqu'à date je pense que la patience a été payante. (...) Quand on va être capable de vous annoncer quelque chose, on va revenir le plus rapidement possible. On sait que les gens aiment les bonnes nouvelles et ce sera probablement de très bonnes nouvelles.» - Christian Dubé, ministre de la Santé

M. Dubé indique qu'environ 7500 travailleurs du réseau de la santé, en contact direct avec des patients, ne sont toujours pas vaccinés contre la COVID-19. Il les incite fortement à recevoir leur première dose sans tarder afin de minimiser les impacts financiers négatifs.

À compter du 15 octobre, ces employés seront suspendus sans solde.

(Avec la collaboration d'Andrée-Anne Barbeau, journaliste Noovo Info)