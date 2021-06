Covid-19: Bilan encourageant en Estrie

C'est un autre bilan positif que présente la Direction de la santé publique aujourd'hui en Estrie.

Selon les plus récentes données, il n'y a qu'un seul cas d'infection à la Covid-19, c'est un de plus qu'hier. Ce cas se trouve à Sherbrooke.

On enregistre aucun nouveau décès dans ce le bilan.

Présentement, la région recense 48 cas actifs dont 14 à Sherbrooke et 13 dans la Haute-Yamaska.

Le nombre de personnes décédées à la suite d’une infection à la COVID-19 reste donc stable à 351 depuis le début de la pandémie.

BILAN QUÉBÉCOIS

Du côté du Québec, les autorités sanitaires rapportent 90 nouveaux cas. C'est la première fois que le bilan passe sous la barre des 100 cas depuis le 25 août. Aucun nouveau décès est rapporté.