COVID-19: Chute importante de la congestion routière à Montréal

La congestion routière à Montréal a chuté de 31% en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 selon l'index annuel du fabricant Tom Tom.

Le taux de congestion était de 20% ce qui place la métropole au 3ième rang des villes canadiennes les plus congestionnées, derrière Vancouver et Toronto.

Le 10 février a été la journée la plus embouteillée à Montréal. Février a été le mois le plus occupé sur les routes montréalaises, avec un taux de congestion de 29%. Deux mois plus tard, soit en avril, ce taux chutait à seulement 4% alors que les Québécois étaient en confinement. Les rues étaient tellement désertes en avril, que le niveau de circulation en heure de pointe matinale a chuté de 87% et de 89% au retour l'après-midi.

Les résidents du Grand Montréal ont perdu 80 heures, l'équivalent de 3 jours et 8 heures dans les bouchons de circulation l'an dernier, soit 1 journée de moins que l'année précédente.

Source : Tom Tom

Un phénomène mondial

La pandémie a bouleversé la mobilité pas seulement à Montréal, mais à la grandeur de la planète. Le niveau d'embouteillage a reculé dans 387 villes sur 416 (réparties dans 57 pays) dont la circulation a été évaluée par Tom Tom.

Moscou est la ville la plus embouteillée au monde en 2020 avec un taux de congestion de 54%. Le 25 décembre a été la journée la plus embourbée dans la capitale russe.

Pour sa part, Montréal figure au 195e rang des villes les plus congestionnées. Une nette amélioration comparée à 2019 et 2018 alors que la métropole occupait le 138e rang.