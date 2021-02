COVID-19: Des assouplissements pour la semaine de relâche

Le gouvernement Legault offrira quelques assouplissements aux familles à la recherche d'activités pour la Semaine de relâche, en début mars. Les piscines, les patinoires intérieures et les cinémas rouvriront à compter du 27 février, même en zone rouge.

Les mesures sanitaires entourant ces réouvertures seront précisées lors du point de presse du premier ministre François Legault à 17h, cet après-midi. Par exemple, il devrait être possible de prendre des bains libres et de patiner en famille, mais il faudra encore patienter pour la reprise du sport organisé. Ces mesures devraient rester en place après le long congé selon plusieurs médias.

Des assouplissements seraient également prévus pour les activités extérieures selon Radio-Canada. Jusqu'à 8 personnes pourraient se réunir à l'extérieur au lieu de 4 comme c'est présentement le cas en zone rouge.

Il n'est pas question, pour l'instant, d'une réouverture des gyms et des salles à manger des restaurants dans le Grand Montréal. François Legault a déjà laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention non plus de retirer le couvre-feu malgré la relâche.

Par ailleurs, la région de l'Outaouais pourrait passer en zone orange sous peu en raison du faible nombre de cas de COVID-19. Seulement 17 nouveaux cas ont été comptabilisés, hier.



QUOI FAIRE PENDANT LA RELÂCHE ?

Malgré toutes les contraintes liées à la pandémie, les familles auront quelques options devant eux pour sortir de la maison pendant le long congé. Les musées de partout au Québec ont rouvert leurs portes depuis une semaine déjà. À Montréal, le Jardin botanique, le Biodôme et la Grande roue du Vieux-Port sont également ouverts au public. Le stationnement reste gratuit au coeur du centre-ville pour ceux qui souhaiteraient faire une sortie magasinage.

Plusieurs familles profiteront aussi certainement des nombreux centres de glissade, de randonnées et des patinoires extérieures pour s'aérer les poumons. Si vous êtes à la recherche de nouveauté, il est possible d'essayer des vélos aux roues surdimensionnées (Fat bike) au parc Jean-Drapeau à Montréal.

Les hôtels et spas sont également ouverts partout au Québec, mais les déplacements interrégionaux sont à éviter afin de contrer la propagation des nouveaux variants de COVID-19. Aucun barrage routier n'est cependant prévu entre les régions pendant la Semaine de relâche.