COVID-19: Des milliers de morts à prévoir dans les CHSLD

La COVID-19 fera des milliers de morts au Québec en raison de la perte de contrôle dans les CHSLD selon François Legault. C'est ce qu'il aurait dit en privé la fin de semaine dernière selon les informations obtenues par La Presse.

Le nombre de morts serait déjà sous-estimé sur le terrain d'après des experts en santé. Il y aurait environ deux semaines de retards sur les chiffres réels. Par exemple, au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval on compterait 77 décès alors que le bilan officiel était de 66 lundi.

Le Québec a franchi le cap des 1 000 décès, hier, pour un total de 1041 dont 850 en résidences pour aînés. Sur les quelque 20 000 personnes atteintes de la COVID-19, 4 400 vivent dans des foyers de personnes âgées. La situation est inquiétante puisque le taux de mortalité pour les 70 ans et de plus est de 90%.

"Il y a 220 résidences sur les 300 qui restent où la situation est sous contrôle. Ça veut dire qu'il y a 80 résidences sur 2 600 au total où la situation est plus difficile." - François Legault

Plusieurs bénévoles et professionnels du milieu de la santé parlent de situations cauchemardesques en CHSLD tellement les services sont désorganisés.

Le Québec occuperait par ailleurs le 12e rang mondial pour le plus grand nombre de décès per capita s'il était un pays avec 122 par million d'habitants. C'est pratiquement autant qu'aux États-Unis ou on compte 129 décès par million d'habitants.