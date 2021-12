COVID-19 : des tests rapides offerts aux parents par les garderies

Soupir de soulagement pour de nombreux parents alors que des tests rapides de dépistage de la COVID-19 seront offerts dès lundi en garderie.

Les trousses seront remises par les services de garde aux parents d'enfants de plus d'un an qui ont des symptômes et pourront être utilisées à la maison, afin de prévenir les éclosions.

Dans le cas d'un résultat positif, les parents devront se rendre avec l’enfant dans un centre de dépistage pour confirmer le résultat obtenu par un test de laboratoire.

Le gouvernement dit vouloir leur simplifier la vie, notamment à l'approche des Fêtes, période propice à la transmission des virus. Il s'agissait aussi d'une demande des services de garde.

«Cet outil additionnel s'inscrit dans la stratégie de dépistage du gouvernement et représente une première étape pour amener plus d'autonomie dans la façon de dépister les Québécoises et Québécois.» -communiqué de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux

Le ministère de la Santé indique vouloir outiller les milieux de garde, qu'ils soient subventionnés ou non. Cette clientèle est priorisée puisqu'aucun vaccin n'a été homologué jusqu'à maintenant pour les enfants de moins de 5 ans.

Dans certaines régions, les services de garde recevront le premier approvisionnement grâce à une livraison directement dans leur milieu, tandis que dans d'autres régions, ils devront se procurer les trousses de dépistage dans des centres de dépôt désignés par le CISSS ou le CIUSSS de leur région.