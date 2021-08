COVID-19: François Legault annoncera de nouvelles mesures sanitaires

Le gouvernement Legault annoncera de nouvelles mesures dans les prochains jours, en raison de la hausse des cas de COVID-19 des derniers jours.

C'est ce qu'a fait savoir François Legault cet après-midi via ses réseaux sociaux, qualifiant la situation de préoccupante.

On peut penser qu'il sera peut-être question du passeport vaccinal et de la rentrée scolaire.

Le premier ministre qui revient de vacances a tenu une rencontre cet après-midi avec plusieurs intervenants, dont le Dr Horacio Arruda.

La hausse des cas se concentre principalement à Trois-Rivières où plusieurs mesures ont été déployées au centre-ville pour freiner la propagation, dont une clinique de dépistage et une clinique de vaccination mobile. Le gouvernement n'exclut pas d'ailleurs la possibilité d'implanter le passeport vaccinal à Trois-Rivières.

Laval et Montréal suivent en 2e et 3e positions des villes où l'augmentation des cas est la plus importante.

Fin des livraisons de vaccins Pfizer

Le Québec ne recevra plus de vaccins Pfizer, après la livraison de la semaine prochaine.

Les quantités actuelles sont jugées suffisantes.

Les 585 000 doses reçues cette semaine seront les dernières à être distribuées à travers le réseau de la santé.

Celles de la semaine prochaine seront gardées en réserve. Le Québec compte plus de deux millions de doses en stock.

«Si la situation le nécessitait, d'autres doses pourraient être livrées par la suite. Le gouvernement du Québec assure de composer avec assez de doses pour la campagne actuelle de vaccination et de disposer d'une réserve de vaccins additionnelle pour offrir une première, puis une deuxième dose, aux retardataires, administrer une dose additionnelle aux personnes ayant été vaccinées avec deux vaccins différents et administrer des doses requises, dans des conditions particulières, par exemple, une éventuelle troisième dose pour les personnes âgées ou immunosupprimées.» -Communiqué du Ministère de la Santé et des Services sociaux

Par ailleurs, les pôles de vaccination en entreprise fermeront leurs portes au cours des prochaines semaines.