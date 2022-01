COVID-19 : hausse de 135 hospitalisations au Québec

Encore aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 fait un bon important au Québec. On compte 135 nouvelles personnes hospitalisées, pour un total de 2 877. Il s'agit de la donnée la plus surveillée par le gouvernement Legault.

De ce nombre, 263 patients se trouvent aux soins intensifs, soit une hausse de 8 par rapport à la veille.

Le province enregistre également 52 décès supplémentaires et 8 351 nouveaux cas, une donnée toutefois sous-estimée puisque que le dépistage est désormais réservé à des clientèles prioritaires.

Par ailleurs, Québec modifie sa consigne pour les personnes qui ont récemment contracté la COVID-19.

Elles peuvent désormais obtenir leur dose de rappel dès la fin de leurs symptômes, plutôt que d'attendre au moins 8 semaines.

Et les dates de prise de rendez-vous pour la 3e dose sont à nouveau devancées. Les 25 ans et plus pourront s'inscrire dès demain et les 18 ans et plus, à compter de vendredi sur le site Clic santé.