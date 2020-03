COVID-19: Hydro-Québec suspend les frais de retard pour tous

Hydro-Québec suspend jusqu'à nouvel ordre l'application des frais de retard pour les factures impayées de tous ses clients, autant résidentiels que commercials. La société d'État en a fait l'annonce dimanche.

Cela veut dire que si vous n'êtes pas en mesure de payer votre facture du mois, vous n'aurez aucune pénalité. C'est une bouffée d'air pour plusieurs Québécois, qui souffrent financièrement de la crise du coronavirus après avoir perdu leur emploi temporairement.

La mesure entre en vigueur lundi et la suspension des frais sera appliquée automatiquement.

Hydro-Québec s'est défendu d'être radin en n'offrant pas son électricité gratuitement sur une certaine période.

« Dans les faits, il y a quand même un coût à la production, au transport, à la distribution de l'électricité. Quand Hydro-Québec fait des profits, il y a un bénéfice qui est ultimement remis au gouvernement. Si on faisait d'autres annonces, ç'aurait un impact sur des annonces que le gouvernement utilise une partie de cet argent-là pour faire. » - Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec

Les clients qui anticipent des difficultés de paiements sont invités à contacter Hydro-Québec pour conclure une entente pour le report de leurs paiements.

La société d'État avait aussi annoncé lundi dernier qu'il n'y aurait aucune interruption d'électricité dans les prochaines semaines pour défaut de paiement, et ce jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les interruptions planifiées pour l'entretien du réseau, il n'y en aura pas non plus au cours des prochains jours, sauf si c'est absolument essentiel.