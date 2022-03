COVID-19 : la 6e vague est commencée au Québec

La 6e vague de COVID-19 est officiellement commencée au Québec, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Le médecin épidémiologiste de l’Institut, le Dr Gaston De Serres, a confirmé l'information à Noovo Info.

Les experts ont avisé le ministère de la Santé cet avant-midi.

Dimanche, le directeur national par intérim de la Santé publique, le Dr Luc Boileau, avait annoncé que la province s'approchait d'une 6e vague. Il assurait toutefois qu'aucune nouvelle mesure sanitaire ne serait imposée, pour le moment.

«La semaine dernière, on voyait déjà une augmentation qui était présente, ce qu'on ne savait pas c'est si cette augmentation allait être persistante et à la lumière de ce qui s'est passé dans les derniers jours, on pouvait confirmer aujourd'hui que le Québec était bien dans une 6e vague.» -Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste de l’Institut