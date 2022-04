COVID-19: la baisse se poursuit au Québec

La baisse des hospitalisations liées à la Covid se poursuit au Québec. On rapporte vendredi près de 2300 hospitalisations, soit une baisse de 36 patients par rapport à la veille.

Il y a 81 personnes aux soins intensifs, une baisse de quatre par rapport à jeudi. La baisse des décès se poursuit également. On en dénombre 26 vendredi. Le bilan des décès s'élève maintenant à 14 977.

Plus de 9000 travailleurs de la santé sont absents en raison de la COVID-19, soit 273 de moins que jeudi.

Le ministère de la Santé rapporte 1649 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 041 075 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

En ce qui concerne la vaccination, 34 408 doses administrées s'ajoutent, soit 32 637 dans les dernières 24 heures et 1771 avant le 28 avril.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 87 % ont reçu au moins deux doses et 54 % ont reçu une troisième dose.