COVID-19 : La dose de rappel est offerte aux 12-17 ans

C'est au tour des jeunes âgés de 12 à 17 ans de pouvoir prendre leur rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel contre la COVID-19.

«Devant les données actuelles disponibles, et en cohérence avec le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), le Comité sur l’immunisation du Québec recommande qu’une dose de rappel soit donnée aux jeunes âgés de 12 à 17 ans présentant un risque plus élevé de complications liées à la COVID-19», a fait savoir le ministère de la Santé et des Services sociaux ce matin.

Les jeunes qui désirent prendre rendez-vous pourront le faire dès le samedi 19 février.

«Pour les jeunes de 12 à 17 ans qui ont eu la maladie, les recommandations actuellement en vigueur au Québec, concernant le nombre de doses, devraient être appliquées. Ainsi, même si cette dose n’est pas nécessaire, une personne peut, si elle le désire, recevoir une dose de rappel, après qu’un consentement éclairé a été exprimé», ajoute le ministère.