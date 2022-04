Covid-19: la hausse des hospitalisations se poursuit au Québec

Au Québec les hospitalisations liées à la Covid continuent d'augmenter. On en rapporte vendredi 1275, une hausse de 37 par rapport à la veille.

Soixante-deux patients sont aux soins intensifs. Il s'agit d'une baisse de quatre. On enregistre 17 nouveaux décès dans les dernières 24 heures.

Au Canada la hausse se poursuit

L'augmentation des cas de Covid se fait aussi sentir au Canada. La hausse quotidienne est de 34% depuis le 30 mars.

Et c'est au Québec et en Ontario où l'augmentation est la plus palpable. Au Québec le passeport vaccinal n'est plus exigé alors que le port du masque est toujours requis pour le moment.

Selon la santé publique du Canada, qui a émis ses projections vendredi avant-midi, cette hausse était attendue puisque le variant Omicron se transmet plus rapidement.

Les hospitalisations devraient demeurer à des niveaux acceptables.

Les autorités de santé publique refusent toutefois de parler de sixième vague comme l'ont fait les autorités québécoises à l'échelle de la province.

«Une recrudescence est en cours, nous n'avons pas encore assisté à l'accélération rapide du BA.2 observée dans certains pays au niveau international». - Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint, Santé publique du Canada

Absences dans les écoles

Entretemps, la Covid recommence à laisser ses traces dans les écoles de la province. 24 000 élèves doivent demeurer à la maison selon La Presse, une hausse de 75 % depuis la semaine dernière.

1600 enseignants ont contracté la COVID, alors que le tiers d'entre eux font l'enseignement de la maison.