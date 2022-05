COVID-19 : la Santé publique est optimiste pour la suite des choses

La situation de la pandémie au Québec va dans le bon sens, selon la Santé publique.

Elle maintient donc le retrait du masque dans les lieux publics à compter de minuit samedi. Une recommandation pour les transports collectifs viendra plus tard. La mesure demeurera en vigueur dans les hôpitaux, CHSLD, CLSC, RPA et RI.

«C'est très encourageant. Les décès, les hospitalisations, les absences des travailleurs de la santé, tous ces indicateurs ne cessent de décroître et nous montrent que nous avons eu raison de faire en sorte d'amorcer graduellement un retour à la normale de manière prudence.» -le directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau

Et devant la baisse des indicateurs, Québec précise que la 4e dose de vaccin pour les adultes en bonne santé n'est pas nécessaire. «Il y a peu d’avantages à avoir cette deuxième dose de rappel si on ne figure pas dans ces groupes», a expliqué Dr Boileau.

Les personnes de 80 ans ou plus et celles qui résident dans les CHSLD et les RPA ou dans d’autres milieux comportant une grande proportion de personnes aînées devraient quant à elles recevoir une deuxième dose de rappel. Les personnes immunosupprimées sont également visées par cette recommandation.

Pour ce qui est de la première dose de rappel (ou 3e dose), elle demeure recommandée pour toutes les personnes âgées de 18 ans, pour les femmes enceintes et pour les travailleurs de la santé. Les adolescents de 12 à 17 ans qui sont plus vulnérables devraient aussi recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. M. Boileau a fait savoir que tous les ados pouvaient recevoir cette dose.

Par ailleurs, la Santé publique indique qu'elle va réduire la fréquence de ses points de presse. Le Dr Luc Boileau indique toutefois que les autorités sanitaires continuent à surveiller l'évolution de la pandémie, «pour ne pas se faire surprendre par de nouveaux variants».

BILAN QUOTIDIEN

Le Québec enregistre aujourd'hui 23 nouveaux décès liés à la COVID-19, tandis que le nombre d'hospitalisations continue de diminuer.

On compte actuellement 1847 hospitalisations, une baisse de 54 au cours des 24 dernières heures. De ce nombre, 62 patients se trouvent sont aux soins intensifs, une diminution de 4 par rapport à la veille.

Un total de 6511 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

1101 nouveaux cas sont également rapportés.

(Avec la collaboration de Julien Denis, Noovo Info)