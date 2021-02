COVID-19: La tension monte dans la chambre à coucher des Québécois

La frustration et la violence augmentent dans la chambre à coucher des Québécois avec le stress de la pandémie selon l'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ). La situation est d'autant plus préoccupante, qu'il est presque impossible de recevoir de l'aide rapidement déplore sa présidente Joanie Heppell.

La santé mentale de plusieurs couples a été mise à rude épreuve avec tous les désagréments en lien avec la crise économique, les mesures sanitaires et le confinement. Quand l'esprit ne va pas, la libido aussi a tendance à diminuer. Ce genre discours revient fréquemment lors des consultations auprès des membres de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec.

«Les gens ont beaucoup de préoccupations (...) Il y a quelques privilégiés qui sont peut-être un peu moins perturbés dans ce contexte spécial là. Par contre, la majorité des gens vont avoir des perturbations dans leur quotidien et dans leurs finances. Ça amène énormément de stress et on sait que ça peut avoir un impact sur le désir et sur les différentes étapes de la fonction sexuelle. Les gens peuvent ressentir une certaine souffrance reliée à ça.» - Joanie Heppell, présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec

Les frustrations sont parfois si fortes que les problèmes dans la chambre à coucher prennent une tournure encore plus dramatique. D'où l'importance de consulter au moindre signe de souffrance avant de commettre des gestes qu'on pourrait regretter.