COVID-19: la vaccination de la 3e dose élargie au Québec

Si vous êtes âgé entre 55 et 59 ans vous avez droit à la 3 dose de vaccin contre la Covid dès mardi.

Pour les 50-54 ans ce sera deux jours plus tard, soit jeudi.

Pour les plus jeunes, soit ceux âgés de 18 ans et plus, vous y aurez accès à compter du 21 janvier.

Le ministre de la Santé Christian Dubé, souhaite qu'entre deux et trois millions de personnes par mois reçoivent le vaccin pour qu'en mars, toute la population soit protégée.

Rappel pour la 3 ième dose pour la population en générale :

ca commence demain ! . https://t.co/UNuJDbCBfo — Christian Dubé (@cdube_sante) January 3, 2022

Entretemps, Justin Trudeau a reçu mardi matin sa dose de rappel contre la Covid-19. Le premier ministre s'est rendu dans une pharmacie d'Ottawa pour recevoir sa troisième injection. Le premier ministre a reçu une première dose du vaccin Astrazeneca en avril et sa deuxième en juillet.

En Ontario, toutes les personnes de 18 et plus sont maintenant admissibles à la dose de rappel.