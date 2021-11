COVID-19 : Le bilan en hausse au Québec

BILAN

- Le Québec compte 525 nouveaux cas pour un total de 427 472 personnes infectées depuis le début de la pandémie. 8 décès s'ajoutent pour un total de 11 510 morts.

- 248 patients sont hospitalisés (-2) et 70 personnes se retrouvent aux soins intensifs (-1). Montréal, la Montérégie et la Capitale-Nationale sont les régions les plus affectées.

SANTÉ

- AstraZeneca demande à Santé Canada d'homologuer un nouveau médicament pour lutter contre la COVID-19. Le médicament offert par injection entraîne une réduction des risques de symptômes de 77% en stimulant la création d'anticorps. Il serait particulièrement efficace chez les patients ayant une réponse immunitaire réduite aux vaccins, d'après les études cliniques.

DÉPISTAGE

- Le projet-pilote de dépistage de la COVID-19 par gargarisme sera étendu à l'ensemble des écoles primaires de la Montérégie. Les parents seront informés des modalités lorsque la nouvelle méthode sera déployée.

VACCIN

- La vaccination des enfants de 5 à 11 ans s'amorce aux États-Unis.Le vaccin sera administré en deux injections, à trois semaines d'intervalle. Le taux d'efficacité du vaccin Pfizer dans cette tranche d'âge est de 90.7%.

- L'Organisation mondiale de la santé a accordé une homologation d'urgence au vaccin du laboratoire indien Bharat Biotech. Le Covaxin est efficace à 78% et il est recommandé pour l'ensemble des groupes d'âge à partir de 18 ans.

MASQUE

- À compter du 8 novembre, le masque sera de nouveau obligatoire dans les écoles primaires de 39 départements de la France en raison d'une recrudescence de cas positifs.

À SURVEILLER

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé, pourrait annoncer une nouvelle volte-face sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Il fera le point sur la situation à 14h avec le directeur national de la Santé publique le Dr Horracio Arruda.