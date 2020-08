COVID-19: Le masque obligatoire à compter de la 5e année du primaire

Le masque sera obligatoire à compter de la 5e année et les parents seront avisés dès qu'un cas sera déclaré à l'école. Le gouvernement du Québec sera également présent pour offrir l'aide pédagogique nécessaire aux élèves qui devront rester à la maison en cas d'une deuxième vague de COVID-19 cet automne.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a présenté son nouveau plan révisé pour la rentrée cet après-midi en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda. Aucune mise à jour n'avait été faite depuis juin. Tour d'horizon des mesures annoncées.

MASQUE OBLIGATOIRE DÈS LA 5e ANNÉE

Québec a décidé d'emboîter le pas à la recommandation de Santé publique Canada par souci de cohérence en imposant le port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus dès la rentrée, soit à compter de la 5e année du primaire. La situation de la COVID a beaucoup évolué depuis le plan présenté en juin. Le port du masque sera obligatoire pour tout le secondaire, pour l'éducation des adultes et en formation professionnelle, ainsi que pour l'ensemble du personnel.

Le couvre-visage sera obligatoire dans les lieux communs, les halls d'entrée, les corridors ainsi que dans les autobus jaunes, mais pas dans les classes.

« On veut préserver cette facilité de communiquer, le contact visage à visage. Les expressions sont importantes. Au préscolaire bien sûr, il n'y a pas de couvre-visage, mais il y a un couvre-visage et des équipements de protection individuelle qui sont prescrits pour le personnel. » - Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Le concept de bulle a également évolué et est maintenant élargi à toute la classe. Cela implique donc que la distanciation physique ne sera plus appliquée à l'intérieur de la classe complète. L'écart d'un mètre devra donc être respecté seulement entre les élèves des différentes classes. Plusieurs parents et experts questionnent cette façon de faire qui pourrait s'avérer difficile à appliquer.

QUÉBEC FERA PREUVE DE TRANSPARENCE

Le ministre Roberge a confirmé que tous les parents et le personnel de l'école seront avertis par l'établissement si un cas positif de COVID-19 était déclaré. L'élève isolé recevra de l'aide pour continuer sa formation à la maison en attendant la fin de sa quarantaine. « Si le cas est dans la classe de votre enfant, vous le saurez. Si le cas est à l'école, mais dans une autre classe, vous le saurez aussi, » a précisé le ministre.

Le Dr Arruda indique qu'une absence de cas ou d'éclosion dans les écoles est impossible, mais qu'on est en mesure de contrôler la situation. Il a rappelé que les conséquences de la maladie sur les enfants étaient somme toute mineures.

« Priver l'enfant d'une école, d'une socialisation, à mon avis est plus grave que le potentiel de risque qu'il attrape la maladie parce qu'heureusement, c'est comme un rhume banal. Est-ce qu'on empêcherait un enfant d'aller à l'école parce qu'il fait un petit rhume sans température, je pense que non. [...] L'école, c'est un milieu pour bâtir des citoyens. [...] Le priver de l'école a des impacts sur sa future vie de façon significative. » - Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique

Par ailleurs, il a annoncé que le masque sera obligatoire pour les 10 ans et plus dans les lieux publics fermés et dans les transports en commun à compter du 24 août.

Des mesures sont aussi prévues en cas d'apparition soudaine de symptômes en classe comme la fièvre, la fatigue ou la perte du goût et de l'odorat. Une trousse d'urgence sera disponible au personnel de l'école pour s'occuper de l'enfant et l'isoler en attendant le retour à la maison. Les locaux seraient ensuite nettoyés et ventilés pour assurer la sécurité des autres élèves, selon le guide obtenu par le Journal de Montréal.

Une ligne d'information sera disponible pour toute inquiétude liée à la COVID-19, au 1 877-644-4545. Les écoles distribueront également aux parents des copies du guide d'autosoins préparé par le gouvernement.

ET L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE?

Contrairement au printemps dernier, l'école sera à nouveau obligatoire pour tous les élèves à la rentrée scolaire. Toutefois, l'enseignement à distance sera permis pour les enfants vulnérables ou ceux sont des membres de la famille immédiate pourraient être vulnérables à la COVID-19, avec une note du médecin.

Advenant une éclosion dans une classe ou une école, les parents et le personnel seront avertis et les cours pourraient être temporairement suspendus dans cette classe, voire dans une école complète si la vague de contamination devenait trop importante. Dans ces cas, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, garantit que des cours en ligne seront offerts dans les 24 heures suivant la fermeture.

« Chaque jeune aura droit à un minimum de 15 heures de cours par semaine. Chaque jeune aura accès à 2 heures d'accès à des enseignants pour lui poser des questions par jour. » - Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Le ministre Roberge a aussi affirmé que les outils technologiques ne manqueront pas alors que 100 millions de dollars de commandes ont été faits et ne semble pas inquiet de la pénurie d'enseignants potentielle liée au virus, alors que le problème était déjà présent avant la pandémie.

(Avec la collaboration de Benoit Chevalier, journaliste Bell Média)