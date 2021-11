COVID-19: le nombre de cas en forte hausse en Ontario

L'Ontario rapporte aujourd'hui près de 800 (793) nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès de plus. Des 793 cas, plus de la moitié sont des personnes non-vaccinées ou partiellement immunisées.

Il s'agit de la plus importante augmentation en une journée depuis la mi septembre. C'est un bond de 32 % par rapport au nombre de cas recensés vendredi dernier.

Plus de 9,900 personnes sont décédées de la Covid depuis le début de la pandémie.

There are 793 new cases of #COVID19. 470 cases are in individuals who are not fully vaccinated or have an unknown vaccination status and 323 are in fully vaccinated individuals.



Today’s numbers will be available at 10:30 a.m. at https://t.co/ypmgZbVRvn.