COVID-19 : Le Père Noël ne prendra pas d'enfants sur ses genoux cette année

Il n'y aura pas de files d'attente pour aller voir le Père Noël dans les centres commerciaux du Québec cette année et les enfants ne pourront pas grimper sur ses genoux avec l'aide de la Fée des étoiles pour demander les cadeaux tant attendus.

L'Agence des Pères Noël professionnels du Québec doit réajuster l'expérience en raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19. Ainsi, il faudra dorénavant réserver pour parler au Père Noël. La rencontre pourra se faire de deux façons : soit à 2 mètres de distance ou encore de façon virtuelle.

Pour la rencontre en personne, l'enfant sera assis loin du Père Noël, mais les photographes s'ajusteront de façon à capter l'ambiance et l'échange entre les deux.

D'autres centres commerciaux ont opté pour la vidéoconférence. L'échange se fera dans un décor féérique sous la supervision du lutin qui s'assurera de nettoyer les lieux entre chaque visite. Au lieu de la traditionnelle photo, les parents pourront acheter la vidéo souvenir de la conversation.

« On dessert les centres commerciaux depuis 28 ans, alors les arrivées de Pères Noël comme on a connu avec spectacles, pis plein d'animations pis du maquillage, il n'y a pas ça cette année. On comprend qu'on est dans un contexte qui ne nous permet pas d'activer les familles de la même façon (...) Le Père Noël ça répand du bonheur et c'est rassurant. Ça nous permet de croire que tout est possible. On trouvait trop important que le Père Noël soit là pour nos enfants cette année. » - KathieTremblay, présidente Audace & Co et de l'Agence des Pères Noël professionnels du Québec.