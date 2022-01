COVID-19 : le Québec aura bientôt atteint le pic des hospitalisations

Dernièrement, le ministre Dubé assurait que le Québec n’était «pas du tout rendu» à un protocole de priorisation des soins intensifs, un plan qui permettrait aux autorités médicales de choisir les patients à soigner aux soins critiques et ceux qui ne le seront pas.

Par ailleurs, l'état actuel du réseau de la santé au Québec ne permet pas encore un allègement des mesures sanitaires. Le gouvernement Legault refuse de s'engager à donner des dates de déconfinement.

Mardi, Québec rapportait 3417 hospitalisations à l'échelle de la province. Parmi les patients hospitalisés, 289 étaient traités aux unités de soins intensifs.

Le «pic» des cas de COVID-19 aurait quant à lui été dépassé, a pour sa part affirmé le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, en ajoutant que la situation dans les hôpitaux était très fragile. «On va suivre de manière très attentive les effets de la rentrée scolaire de même que l'allègement au niveau du couvre-feu», a-t-il énoncé.

Les personnes immunosupprimées à risque de tomber très malade de la COVID-19 seront priorisées afin de recevoir le Paxlovid.

C'est que l'approvisement de ce médicament produit par Pfizer est limité.

Le Québec recevra seulement 6300 traitements ce mois-ci et 6200 en février. La situation devrait s'améliorer en mars, alors que jusqu'à 20 000 Paxlovid devraient être reçus. Ce traitement a été approuvé lundi par Santé Canada.

«L'approbation de ce médicament et son utilisation prochaine est une très bonne nouvelle qui permettra éventuellement d'éviter les hospitalisations, mais [...] en raison des quantités très limitées que nous recevrons, la vaccination demeure l'arme la plus importante qu'on a.» -Dre Lucie Opatrny, la sous-ministre adjointe à la Direction des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques du ministère de la Santé