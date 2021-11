COVID-19 : le Québec dénombre 875 nouveaux cas

Dimanche, le nombre de nouvelles infections de COVID-19 a légèrement baissé au Québec.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé rapporte effectivement 875 nouvelles infections et aucun décès supplémentaire.

Le gouvernement du Québec a par ailleurs lancé le second volet de sa campagne de publicité pour la vaccination contre la COVID-19 des enfants de 5 à 11 ans.

Elle a pour but de rappeler aux parents les avantages de protéger les jeunes, comme de limiter la propagation auprès des proches.

OMICRON

De son côté, le nouveau variant baptisé Omicron continue de faire des vagues partout dans le monde. De nombreux nouveaux pays ont rapporté des cas et annoncent des mesures pour contrer sa propagation.

Israël par exemple va interdire à tous les ressortissants étrangers d'entrer au pays, dès dimanche soir.

Au Royaume-Uni, des tests PCR négatifs sont maintenant demandés aux voyageurs.



Aux Pays-Bas, 13 passagers arrivés d'Afrique du Sud ont été testés positifs au variant et placés en quarantaine.

Il a aussi gagné l'Australie où deux cas ont été détectés sur un vol qui venait d'atterrir.

Omicron, ou « Nu », est aussi présent en Afrique du Sud, à Hong-Kong, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en République tchèque, pour ne nommer qu'eux.

On ne sait pas pour l'instant si le vaccin sera efficace contre cette forme plus virulente de la COVID-19, mais on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines.