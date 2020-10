COVID-19: Les jeunes pourront passer l'Halloween

Les jeunes attendaient cette décision avec impatience. Ils pourront passer l'Halloween, malgré la pandémie, à condition de respecter certaines mesures sanitaires.

Québec autorise la collecte de friandises, partout au Québec, même en zone rouge, le 31 octobre prochain.

Les enfants pourront toutefois faire le traditionnel porte-à-porte seulement avec les membres de leur famille qui vivent sous le même toit et non pas avec leurs amis.

Autre condition, ceux qui distribuent des bonbons devront les donner en restant à deux mètres de distance des petits monstres et petites sorcières qui cognent à leur porte, par exemple en plaçant des sacs de bonbons dans un bol dans lequel les enfants pigeront eux-mêmes, à tour de rôle, sans toucher aux autres sacs.

François Legault reconnait qu’il y a un certain risque même si cette fête se déroule à l'extérieur et demande aux Québécois de faire preuve d'ingéniosité pour limiter la propagation du coronavirus. Le premier ministre a rappelé l'idée d'une résidente de Beloeil qui a inventé une chute à bonbons.

«Soyez ingénieux pour essayer de respecter le 2 mètres autant que possible. Je comprends qu'il y a peut-être des petits risques, mais on n'est pas en train de parler d'un bingo avec 250 personnes qui sont là pendant des heures dans la même salle, ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle d'enfants qui se promènent!» -François Legault, premier ministre du Québec