COVID-19 : Les Québécois dorment mal, bougent moins et fument plus de cannabis

La pandémie a des effets notables sur les habitudes de vie des Québécois selon un sondage commandé par l'Association pour la santé publique du Québec.

Près d'un Québécois sur 3 (29%) consomme plus de cannabis depuis le début de la crise. 13% vont même jusqu'à dire qu'ils en consomment beaucoup plus.

4 répondants sur 10 affirment dormir moins bien et près de la moitié des Québécois (44%) a diminué sa pratique d'activité physique.

31% des répondants ont une alimentation de moins bonne qualité. Les 18 à 34 ans sont ceux qui mangent davantage de malbouffe et font moins d'exercice.

Mince consolation, 60% des répondants n'ont pas modifié leur niveau de consommation d'alcool. Seulement 3% boivent plus.

« Sachant l’importance du sommeil sur la qualité de vie et sur plusieurs aspects de la santé comme le maintien d’un bon moral, la pratique d’activité physique et l’alimentation, cette donnée est préoccupante. Il est possible que le sommeil perturbé soit un indicateur du niveau de stress de certains Québécois » - Marianne Dessureault, porte-parole de l’ASPQ