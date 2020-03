COVID-19: Nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous dès lundi

Une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous ouvrira dès lundi matin à Montréal, dans le but d'augmenter significativement le nombre de tests. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en a fait l'annonce ce matin.

Cette nouvelle clinique sera en partie extérieure et située en plein coeur du Quartier des Spectacles, avec l'entrée au coin de la rue Saint-Urbain et du boulevard de Maisonneuve.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal déménage donc la clinique qui était à l'Hôpital Hôtel-Dieu, qui sera dorénavant réservée au personnel.

On pense pouvoir tester entre 2 000 et 2 500 personnes par jour sans qu'ils aient passé par le 811, grâce au travail de 300 professionels de la santé.

« Cette clinique sans rendez-vous accueillera des personnes qui pourront se présenter en voiture et à pied. Elle sera ouverte 7 jours sur 7, de 8h le matin à 20h. » - Geneviève Alary, responsable des cliniques de dépistage au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Les patients pourront donc se présenter à l'un des 14 postes de triage sans prendre rendez-vous. La clinique comptera 27 postes d’inscription dans une grande une tente chauffée ainsi que 30 postes de dépistage, aussi dans une tente.

Pour être dépistée, une personne devra respecter certains critères, comme bien sûr avoir des symptômes, revenir d'un voyage à l'étranger ou avoir été en contact avec un voyageur ou un cas confirmé.

Le CIUSSS vous demande notamment d'amener votre carte d’assurance-maladie et une pièce d’identité, et de vous habiller en fonction de la météo. Évitez bien sûr le transport en commun pour vous y rendre si possible.

CIUSSS. L'entrée de la clinique sans rendez-vous sera située à l'angle de la rue Saint-Urbain et du boulevard de Maisonneuve.