COVID-19 : nouvelle hausse des hospitalisations au Québec

Le Québec enregistre une nouvelle hausse des hospitalisations en raison de la COVID-19. 1 115 personnes se trouvent à l'hôpital, soit une augmentation de 27 au cours des 24 dernières heures.

De ce nombre, 53 patients se retrouvent aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille.

Un décès supplémentaire s'ajoute au bilan.

La province compte aussi 1 614 nouveaux cas, pour un total de 959 212 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Ce nombre n'est toutefois pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Par ailleurs, pour la journée de dimanche, 1292 tests rapides ont été déclarés, dont 1085 positifs.

La campagne de vaccination pour la 4e dose débutera dans les milieux de vie et pour les personnes de 80 ans et plus.